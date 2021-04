Neue Impulse sammeln: Eine virtuelle BZT-Dialogreihe widmet sich aktuellen Herausforderungen der Branche.

Das Bayerische Zentrum für Tourismus (BZT) veranstaltet bis Dezember die Dialogreihe: "Tourismus neu denken – bleibt alles anders?" Nächstes Thema: Wie krisenanfällig ist die Branche.

Insgesamt sind acht virtuelle Fachgespräche geplant, in denen sich Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft austauschen. Nach dem Thema Nachhaltigkeit dreht sich der nächste Dialog amum "Krisenresilienz im Tourismus".Die aktuelle Krise lege die Verwundbarkeit der Tourismusbranche schonungslos offen, so das BZT. So sei die Krisenresilienz in weiten Teilen der Branche nicht sonderlich ausgeprägt, eine strategische Weitsicht nur bedingt vorhanden, Frühwarnsysteme oder ein Risikomanagement seien nur selten institutionalisiert. Im Dialog diskutieren Experten über die Chancen für den Tourismus, in Zukunft ein höheres Resilienzniveau zu erreichen."Wie tickt der Tourist?" ist ein weiteres Thema der BZT-Dialogreihe. Amgeht es um die Frage, wie sich das Reiseverhalten der Deutschen in Zeiten der Pandemie verändert hat. Welche Ziele und Beherbergungsformen werden bei zukünftigen Reisen gewählt, hat sich die Einstellung zum Reisen und die Wertschätzung des Reisens verändert?Um das "Spannungsfeld Alltagsraum und Urlaubs(t)raum" dreht sich der Dialog am. In Zeiten der Pandemie ist der Konflikt zwischen Bewohnern und Besuchern auch in ländlichen Räumen angekommen. Mit welchen Strategien und Maßnahmen eine Besucherlenkung in den Destinationen möglich ist, wird im BZT-Dialog am 22. Juli diskutiert.Alle Themen und Termine der Reihe finden Touristiker hier