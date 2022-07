Zusammenarbeit für mehr Transparenz und Aussagekraft von Arbeitgeberbewertungen: Nina Zimmermann, CEO von Kununu, und Otto Lindner, Vorsitzender des Hotelverbandes Deutschland (IHA).

Hotels stehen als Arbeitgeber in hartem Wettbewerb um Mitarbeiter. Vorteile verspricht sich jetzt der Hotelverband IHA durch eine Zusammenarbeit mit der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu.

Zur Unterstützung der deutschen Hotellerie bei der Gewinnung und der Bindung von Fachkräften haben der Hotelverband Deutschland (IHA) und die Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu eine Kooperation vereinbart.





Das Ziel ist die Stärkung der Wettbewerbsposition der Branche durch eine transparentere Darstellung der Arbeitsbedingungen in der Hotellerie. Um dies zu erreichen, soll gemeinsam die Anzahl und Qualität der abgegebenen Arbeitgeberbewertungen in der Hotelbranche erhöht werden.



Weiteres Augenmerk liegt auf der Schulung der Mitgliedsunternehmen des Hotelverbandes im Umgang mit Arbeitgeberbewertungen.

So stellt Kununu den Hotelunternehmen verschiedene Ressourcen zur Verfügung, damit sie den Aufruf zu Bewertungen unter den eigenen Mitarbeiter fördern können. Für interessierte Hoteliers bietet die Bewertungsplattform ferner eine spezielle Webinar-Serie an.



Außerdem wird ein Gremium aus Vertretern des Hotelverbandes und von Kununu eingerichtet, das alle Themen rund um den Start der Initiative sowie mögliche Anlaufschwierigkeiten gebündelt bearbeitet.

Mehr dazu

Mehr dazu Hotelverband Deutschland Kommt nach Corona der Gas-Lockdown?

"Unternehmen aus Touristik und Gastgewerbe haben derzeit bei Kununu eine Durchschnittsbewertung im unteren Mittelfeld; eine gesonderte Erfassung der Hotellerie erfolgte bislang nicht. Mit unserer Kooperation werden wir also bald erstmals und auf breiter Basis sehen, wo unser Branchenimage bei der einzig entscheidenden Zielgruppe, unseren Mitarbeitern, wirklich angesiedelt ist", sagt Otto Lindner, Vorsitzender des Hotelverbandes Deutschland (IHA). Der "Publikumspreis" sei halt bei allen Wettbewerben immer der ehrlichste.Dem IHA gehören in Deutschland rund 1500 Häuser an. Kununu bezeichnet sich als führende Arbeitgeber-Bewertungsplattform in Europa. Mitarbeiter und Jobsuchende gaben bislang mehr als sechs Millionen Bewertungen und Einschätzungen zu ihren Arbeitgebern ab.