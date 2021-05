Welche Nachwuchstouristiker haben sich in der Corona-Krise behauptet? Es wird Zeit, sie für ihr Engagement auszuzeichnen.

Jetzt aber schnell: Die Bewerbungsfrist für den diesjährigen "Top unter 30" Wettbewerb von fvw | TravelTalk endet am 15. Mai. Gefragt sind krisenfeste, kreative junge Talente.

Wer als Nachwuchskraft gerade in der Krise seine Chance nutzen möchte, sich der Branche zu präsentieren, oder wer als Unternehmen ein junges Talent auszeichnen möchte, sollte sich beeilen: Am 15. Mai endet die Bewerbungsfrist für den diesjährigen Wettbewerb.





Der touristische Nachwuchs leidet besonders unter der Corona-Krise – und hat trotzdem keine Lust auf die Opferrolle. Gerade deshalb startet fvw | TravelTalk auch 2021 den Wettbewerb "Top unter 30" und sucht junge, herausragende Talente der Touristikbranche. Viele Bewerbungen sind bereits eingegangen.Zwar liegen viele Karrierepläne während Pandemie auf Eis. Und doch gibt es in der Branche hervorragende junge Nachwuchskräfte, die sich nicht entmutigen lassen, die mit frischen Ideen und Engagement der Krise trotzen. Deshalb möchte fvw | TravelTalk nach einem Jahr Corona-Pause gerade jetzt den Nachwuchs fördern und sucht für den Wettbewerb junge Talente der Reisebranche. "Top unter 30" geht damit bereits in die achte Runde.Wir wollen engagierte Nachwuchskräfte und junge Selbstständige vorstellen und damit ihre besonderen Leistungen oder ihre Kreativität auszeichnen. Gesucht werden motivierte Jungunternehmerinnen und -unternehmer, Start-ups und engagierte Touristiker unter 30 Jahren, die sich durch Leistung, Ideen und Mut zu Neuem hervorgetan haben.Man kann sich selbst bewerben oder vorgeschlagen werden. So können etwa Chefs in der Krise ihre Top-Nachwuchskräfte auf besondere Weise motivieren, Wertschätzung zeigen und die Mitarbeiterloyalität stärken. Bewerbungen und Vorschläge können bis zum 15. Mai ganz einfach hier eingegeben werden.