Arosa

Die Industrie- und Handelskammer Rostock (IHK) hat in dieser Woche die 93 besten Absolventen ihrer Ausbildungsberufe ausgezeichnet. Beste in der Fachrichtung Tourismus wurde die ehemalige Arosa-Auszubildende Xenia Elwert.

