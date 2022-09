Getty Images

Wer als Azubi die schwierige Zeit der Pandemie überstanden hat, kann mehr als stolz auf sich sein. In unserer Serie erzählen Nachwuchskräfte, warum sie gestärkt aus der Phase gekommen sind.

Eine Ausbildung während der Pandemie hat es in sich. Die Nachwuchskräfte sind durch eine unvorstellbar schwere Zeit gegangen. Doch wer durchgehalten hat, brennt heute umso mehr für den Job. Warum das so ist, erzählen wir in einer fünfteiligen Serie.#/