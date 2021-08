Corona-Folgen: Viele Piloten bangen immer noch um ihre Jobs.

Im Zuge der coronabedingten Krise wechseln immer mehr Piloten zur Deutschen Bahn. Welche Jobs sich für ehemalige Flugbeschäftigte eignen, weiß Job-Vermittler Sascha Reinhard von Use2Connect.

Mehr dazu

Mehr dazu Ifo-Institut Touristiker bleiben weiter in Kurzarbeit

Mehr dazu

Mehr dazu Infolge der Corona-Krise Tausende Piloten suchen neue Jobs

Seit dem vergangenen Jahr seien etwa 1500 Bewerbungen aus dem Luftverkehrsbereich bei der Bahn eingegangen. Etwa 280 ehemalige Luftfahrtbeschäftigte seien bereits eingestellt worden, darunter 55 Piloten und 107 frühere Flugbegleiter. Reinhard: "Etwa 60.000 Beschäftigte im Bereich der Luftfahrt könnten derzeit aufgrund der Pandemie ihren Job verlieren. Für viele von ihnen kann aus diesem Grund ein Wechsel aus der Luft auf die Schienen eine gute Option sein."Trotz der Corona-Krise will die Deutsche Bahn immer weiter wachsen und stelle in jedem Jahr Tausende neue Mitarbeiter ein. "Für die Flugbegleiter kann es sich finanziell richtig lohnen, sich zum Zugbegleiter umschulen zu lassen", sagt der Personalexperte, der eine App zur Job-Vermitttlung entwickelt hat. Aber nicht für alle Berufsgruppen aus dem Bereich der Luftfahrt sei ein solcher Wechsel attraktiv.Die europäische Pilotenvereinigung (EPA) schätzt, dass von den etwa 65.000 Mitarbeitern insgesamt etwa 18.000 auf Dauer den Job verlieren. Bei der Lufthansa sollen im nächsten Jahr bis zu 1200 der etwa 5500 Kollegen entlassen werden, schätzt die Vereinigung Cockpit. Arbeitsvermittler raten daher den Betroffenen zur eigenen Analyse. "Die Bewerber müssen dann schauen, welche Gebiete des bisherigen Jobs ausgebaut werden sollen, dies könne zum Beispiel Technik, Luftrecht oder die Meteorologie sein", erklärt Reinhard.Piloten hätten generell eine besonders hohe technologische Systemkompetenz in unterschiedlichen Fachgebieten. Diese sind ingenieursnah ausgebildet, können sich besonders schnell in komplexe Themen einfinden und sind es gewohnt, sehr genau nach Standards zu arbeiten. Mögliche neue Arbeitsfelder liegen daher in Testlaboren oder Audits in anderen Branchen.Generell könnten Piloten sehr gut in technischen Risiko-Umfeldern arbeiten, findet Reinhard. Dazu punkten Piloten mit Führungsqualitäten, sind Entscheidungs- und Verantwortungsträger, besitzen Lösungskompetenz für Konflikte und Probleme. Damit Piloten leichter in andere Berufe einsteigen oder bei möglichen Studiengängen nicht bei Null beginnen müssen, müsse jetzt das Bundesamt für die Luftfahrt die Voraussetzungen für eine optimale Anerkennung der Pilotenlizenz schaffen. In Deutschland gelte diese Lizenz noch nicht als offizieller Berufsabschluss.