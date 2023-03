In Zeiten des Fachkräftemangels sind Arbeitnehmende jenseits der 50 zunehmend attraktiv. Diversity und demografische Entwicklung treiben den Trend. Die Praxis zeigt: Ältere Mitarbeitende bereichern Unternehmen mit Skills, die gebraucht werden.

Das Gastgewerbe legt viel Kreativität an Tag, wenn es darum geht, junge Arbeitnehmende für sich zu gewinnen. Und die Ruby Hotels mit Hauptsitz in München sind ein gutes Beispiel dafür: Vergangenes Jahr sorgte die Gruppe durch eine Kampagne für Furore, die neuen Beschäftigten einen Zuschuss zu Tattoo oder Piercing versprach. Doch inzwischen entdecken immer mehr Arbeitgebende ihr Herz für die Generation 50plus. Und wenn nicht gleich ihr Herz, so doch zumindest die Notwendigkeit, ihre Teams altersdiverser aufzustellen und dem demografischen Wandel möglichst viele positive Seiten abzugewinnen.



Ganz neu ist die steigende Altersentwicklung unter deutschen Arbeitnehmenden zwar nicht. Laut Statistischem Bundesamt ist die Erwerbstätigenquote der 55- bis 64-Jährigen schon in den letzten zehn Jahren deutlich gestiegen: von 62 Prozent im Jahr 2012 auf knapp 72 Prozent im Jahr 2021. Nun liegen die Gründe aber nicht mehr nur im veränderten gesetzlichen Renteneintrittsalter, sondern vor allem in dem sich rasant zuspitzenden Fachkräftemangel. Wo nicht genügend junge Talente nachkommen, müssen eben die alten wieder ran.



Deshalb hat sich das HR-Management schon während der vergangenen Jahre in jenen Branchen verändert, die vom "War for talents" besonders stark betroffen waren. In den naturwissenschaftlich-technischen MINT-Berufen etwa waren 2021 fast ein Viertel (24 Prozent) der Beschäftigten 55 Jahre und älter. 2012 lag der Anteil dort noch bei 17 Prozent. Bei den Pflegekräften wuchs der Anteil in der Altersgruppe 55plus binnen zehn Jahren von 15 Prozent auf 23 Prozent.



„Digitale Nullchecker gibt es auch unter Jüngeren in nennenswerter Zahl.“ Thomas Lüdeke, Managing Partner PRCC Personalberatung

Altersdiverses Team im Hotel Dollenberg

Keine Bereiche mit hohem Zeitdruck

Aktuell wird die Not auch in anderen Branchen immer größer. Personalberater Frank Rechsteiner bekannte auf Xing kürzlich freimütig:Das ist zwar alles andere als politisch korrekt und glasklare Altersdiskriminierung in die andere Richtung. Doch sei's drum. Deutlich vorsichtiger drückt es Thomas Lüdeke, Managing Partner PRCC Personalberatung, aus: "Der angespannte Arbeitsmarkt regelt gerade einiges mit ungewohnter Geschwindigkeit und das wird auch den Ü50 spürbar zugutekommen." Der weitaus größere Teil der über 50-Jährigen sei jedenfalls "immer häufiger Teil der Lösung" statt des Problems.Lüdeke: "Lebenserfahrung ist wichtig, gerade in Zeiten mit vielen Veränderungen. Hinzu kommen ein gewisses diplomatisches Geschick sowie das Aushalten von Druck und Veränderungen." Was außerdem für ältere Bewerber spreche: Vielen gehe es nicht (mehr) um schnelle Aufstiegsmöglichkeiten, sondern um eine sinnvolle Aufgabe im Team. Auch das lange Zeit äußerst zäh verteidigte Klischee, ältere Mitarbeitende seien weniger digitalaffin, verpufft in immer mehr Köpfen von Personalen und HR-Managern. Stattdessen wächst die Erkenntnis,– und dass es digitale Nullchecker auch unter Jüngeren in nennenswerter Zahl gibt.Die Zusammenarbeit mit über 50-Jährigen schätzt beispielsweise Meinrad Schmiederer. Er ist Direktor des Dollenberg, eines 5-Sterne-Superior-Hotels im Schwarzwald, und beschäftigt ein diverses Team.Der Gärtner des Dollenberg zum Beispiel feiert 2023 seinen 83. Geburtstag. Schmiederer stellte ihn vor fünf Jahren ein und profitiert seither vom großen Know-how des Mannes., sagt der Hoteldirektor. "Das liegt nicht nur an den Erfahrungen, die sie im Laufe der Jahre gesammelt haben, sondern auch an der wesentlich breiter angelegten Ausbildung." Ein Restaurantfachmann beispielsweise hätte früher ganz selbstverständlich eine Seezunge am Tisch zerlegt. "Heute muss er aus einem entsprechenden Betrieb kommen, um das noch zu beherrschen."Welche positiven Eigenschaften er älteren Mitarbeitenden außerdem zuschreibt? Seiner Ansicht nach sind sie verlässlich, pünktlich und engagiert."Sie denken nach wie vor zu Gunsten der Gäste." Dank ihrer langen Laufbahn wüssten die Ü50 oft am besten, wie man auf Gäste mit all ihren unterschiedlichen Bedürfnissen eingehe."Unser Oberkellner ist Mitte 50 und war früher Fußballer. Wenn er vor jemandem herläuft, ist er kaum einzuholen, wenn er hinter jemanden herläuft, tritt er ihm quasi auf den Absatz."Trotzdem klammert Schmiederer Bereiche, in denen hoher Zeitdruck herrscht, für die Generation 50plus meistens aus. In diesem Zusammenhang erzählt von seinem Vater, der stolze 95 Jahre alt wurde und bis 93 Jahre gearbeitet hat. "Er war Waldarbeiter von Beruf. Mit etwa 70 sagte er:Ich muss mir das von keinem Jungen mehr diktieren lassen und mich auch mit keinem Jungen mehr messen'."Junge Beschäftigte müssen allerdings auch bereit sein, die Expertise der älteren zu akzeptieren – was manchmal nicht so einfach zu sein scheint. Das wisse er aus eigener Erfahrung. Als er selbst noch jünger gewesen sei, erinnert sich Schmiederer, habe er auch nicht immer geglaubt, was die Älteren ihm erzählten.Auf diese Mitarbeitenden möchte er heute keinesfalls verzichten. Zumal sich der Fachkräftemangel weiter verschärft. "Wir haben die Rente mit 67 und den Menschen die Möglichkeit gegeben, früher aus dem Berufsleben auszuscheiden. Davon machten deutlich mehr Gebrauch als die Politiker erwartet hätten.". Nicht nur wegen des Fachkräftemangels, sondern auch, weil die Menschen inzwischen älter werden. Und weil eine produktive Tätigkeit zufrieden machen kann. Wie den Gärtner im Hotelpark des Dollenberg,

Dieser Text ist zuerst auf www.ahgz.de erschienen.