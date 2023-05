Lufthansa

Die Lufthansa Group braucht dringend Azubis und neue Mitarbeiter.

Die Lufthansa Group plant, bis zum Jahresende insgesamt 8000 offene Stellen zu besetzen.

Am 15. Mai begann nun die zweite deutschlandweite Rekrutierungskampagne "Flybig". Zu sehen und zu hören ist die Kampagne in Print-, Radio- und On