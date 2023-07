Kaum eine Branche ist so vielfältig wie die Touristik. Doch wohin nach dem Abschluss? Wie gelingt der Karriereeinstieg in die Reisebranche? Das verraten Profis am 1. August auf dem Counter Place.

Hier geht es zur Anmeldung Die kostenfreie Anmeldung für das fvw|TravelTalk Young-Format "Expertentalk: Wie gelingt der Berufseinstieg" erfolgt hier auf dem Counter Place . Auf der virtuellen Plattform befinden sich auch weitere anstehende Talk-Runden zu unterschiedlichen Themen. Es lohnt sich auch ein Blick in die Mediathek, in der zahlreiche Videos mit exklusiven Informationen und Tipps & Tricks für den Counter zu finden sind.

So wirst du Mitglied bei fvw|TravelTalk Young Wenn Ihr ein Teil unserer Youngster-Community werden möchtet, dann meldet Euch einfach bei uns. Schreibt uns einfach eine kurze E-Mail mit Eurer Handynummer an young@fvw-medien.de. Anschließend nehmen wir Euch in unsere WhatsApp-Gruppe auf. Hier tauschen wir Youngster uns aus und bleiben im Kontakt. Falls Ihr Ideen oder Anregungen für unsere Community habt, meldet Euch gern bei uns über WhatsApp oder per E-Mail. Weitere Informationen zum Programm und den nächsten Events findet Ihr auf der Young-Website

Ihr habt die touristische Ausbildung oder den Universitätsabschluss in der Tasche? Wenn das mal kein Grund zum Jubeln ist! Doch wohin jetzt? Wer in der Touristik arbeiten möchte, dem stehen schier unendlich viele Türen offen. Veranstalter, Reisebüros, Destinationsmarketing, Hotellerie, Kreuzfahrt, Airlines und seit ein paar Jahren wächst auch das Segment der Online Travel Agencies unaufhörlich. So vielfältig und abwechslungsreich die Branche ist, umso schwerer fällt zugleich die Entscheidung, in welchem Segment oder Job man als Berufseinsteiger künftig seinen Fußabdruck hinterlassen möchte.Selbst wer bereits ein paar Jahre in der Branche ist und sich umorientieren möchte oder nach einer neuen Herausforderung sucht, steht meist vor einer unlösbaren Aufgabe. Welche Jobmöglichkeiten gibt es in der Touristik eigentlich? In welchem Job kann ich mein Potenzial entfalten? Und wie kann ich meinen Traum-Arbeitgeber in den ersten Jahren von mir überzeugen? Antworten auf alle wichtigen Fragen zur Jobwahl, dem Karrierestart und der Neuorientierung winken amin der zweiten Folge des Young-Experten-Talks auf dem Counter Place.Mit unserem Projekt fvw|TravelTalk Young wollen wir Nachwuchskräften dabei helfen, sich in der Touristikbranche zu orientieren, damit ein Berufseinstieg ganz nach den eigenen Vorstellungen und Erwartungen gelingt. Nach dem im April bereits die erste Folge "Karrierestart – Ihr fragt, wir antworten" zum Thema Bewerbungen auf dem Counter Place lief, dreht sich diesmal alles um die Berufswege und Chancen in der Branche und was für ein erfolgreiches Arbeitsleben vonnöten ist.Unsere Experten und Expertinnen aus verschiedenen Unternehmensbereichen der Touristik, darunter die TUI Group, verraten im Gespräch mit den fvw|TravelTalk-Redakteuren Lena-Marie Lübker und Robin Raksch, wie man für sich persönlich den richtigen Beruf auswählt und was beim erfolgreichen Fuß fassen im Unternehmen in den ersten Jahren helfen kann. Ihr wollt am 1. August dabei sein, dann könnt ihr euch hier für den Experten-Talk zum Thema "Berufswege und Chance in der Touristik" auf dem Counter Place anmelden.