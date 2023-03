FTI

FTI bietet ein PEP-Angebot für das Labranda Velaris Village & Resort auf Brač bei Split.

Der Münchner Veranstalter hat sein Portfolio an eigenen Hotels um zwei Resorts erweitert. Für eines der Resorts gibt es ein PEP-Angebot, das noch bis 15. April für Reisen bis zum 31. Mai 2023 gebucht werden kann.

Die FTI Group erweitert ihre Auswahl an eigenen Unterkünften in Ägypten und Kroatien. Ins Portfolio werden das Kairaba Aqua Mondo Resort in