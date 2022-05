Nicko Cruises

Die World Voyager ist eines von zwei Hochseeschiffen des Stuttgarter Veranstalters Nicko Cruises.

Die World Voyager hat auf ihrem Weg vom Mittelmeer Richtung Nordland Station in Hamburg gemacht. Dort haben knapp 30 Reiseprofis die Chance auf eine Schiffsbesichtigung genutzt. Demnächst ist dies in Kiel und Bremerhaven für die Vasco da Gama möglich. Am 27