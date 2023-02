Für die diesjährigen "Counter Days im Pott" stellt Plantours die Lady Diletta zur Verfügung.

Die "Cruise Days im Pott" gehen in die zweite Runde nach der Corona-Pause. Drei Tage mit vollem Programm erwarten die Reise-Profis auf der Workshop-Kreuzfahrt von und nach Düsseldorf.

Die "Cruise Days im Pott" wurden 2022 nach der Corona-Zwangspause durch Jörg Wolski von der Hanse Merkur und Olli Bors von Costa Kreuzfahrten wiederbelebt. Zwischen dem 19. und 23. März 2023 findet die traditionelle Veranstaltung erneut statt.Die Teilnehmenden Reise-Profis fahren ab und bis Düsseldorf auf der Lady Diletta der Reederei Plantours. In drei Tagen voller Workshops lernen sie aktuelle Produktneuheiten auf dem Fluss, an Land und auf Hoher See kennen. Zudem gibt es kleine Messestände sowie Gelegenheiten zum Netzwerken. Die traditionelle Mottoparty steht diesmal unter dem Claim "James Bond 007 – dress to impress".16 Partner werden die Veranstaltung begleiten. Darunter sind Hanse Merkur, Costa Kreuzfahrten, Plantours, Aida, Mein Schiff, Hapag-Lloyd Cruises, Köln Bonn Airport, Holland America Line, Phoenix Reisen, Color Line, 1A Vista Reisen, Sun Express, Holiday Extras, Amadeus Flusskreuzfahrten, Sixt und fvw|TravelTalk.Anmeldungen sind bis zum 14. Februar online möglich. Zudem verlost fvw|TravelTalk auf Instagram zehn Event-Tickets an Young-Professionals.