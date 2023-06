Spanien, Griechenland, Kroatien – die Mittelmeerziele sind gefragt wie vor der Pandemie. Beim Wissenstag auf dem Counter Place sprachen Produktexperten über Buchungstrends, Kapazitäten und die Folgen für das klassische Last-Minute-Angebot.

Keine Flut an Sonderpreisen

Die Nachfrage nach Urlaubsreisen ist nach der Pandemie allgemein groß. Schon der Vorjahres-Sommer galt aus der Perspektive vieler Veranstalter als Rekordsommer, das sieht auch in diesem Jahr nicht anders aus. Bereits in den vergangenen zwei Monaten erreichten insbesondere die Destinationen am Mittelmeer eine gute Auslastung – das Potenzial im Sommer ist laut der Experten sogar noch größer., Leiterin des Produktmanagements Sun & Beach bei TUI, bringt es auf den Punkt: "Die Betten sind dieses Jahr knapp."Doch was bedeutet die hohe Auslastung eigentlich für das Last-Minute-Geschäft? Einig sind sich die Experten, dass es trotz der hohen Nachfrage ein Last-Minute-Geschäft geben wird. Bestes Beispiel sind die Balearen. Hier seien laut Schwebe sowohl ausreichend Unterkünfte als auch hohe Flugkapazitäten vorhanden. Das gilt auch für Griechenland und andere beliebte Mittelmeer-Regionen, bestätigt, Direktor Hoteleinkauf Griechenland bei Alltours. Hinzu kommt laut Grosse-Kleimann, dass sich die Flugpreise derzeit stabilisieren würden und so auch wieder die Möglichkeit entstehe, "Frühbucher-Schnäppchen" anzubieten.Nichtsdestotrotz gilt bei Last Minute: "Eine Flut an Sonderpreisen", wird es laut Schwebe in diesem Jahr nicht geben. Angebote werden lediglich vereinzelt vorhanden sein. Nicht zuletzt die Rückkehr des englischen Marktes verstärke das Problem, der ohnehin knappen Bettenkapazitäten, weiter. Ihr Tipp: "Schneller buchen lohnt sich, auf Last Minute Preise würde ich nicht spekulieren."Auch die Grecotel Hotels & Resorts, die ihre Häuser zum ersten April geöffnet haben, sind in diesem Jahr lieber vorsichtig mit Sonderangeboten: "Mit Frühbucher-Rabatten warten wir erstmal ab", sagt Senior Sales Manager. Und das, obwohl noch Kapazitäten vorhanden seien. Das gelte insbesondere für Kreta, Korfu und den Peloponnes. Letztere Destination hat nach wie vor mit einem knappen Flugangebot zu kämpfen.Um trotzdem dem hohen Buchungsaufkommen in diesem Jahr gerecht zu werden, haben die Experten einen Tipp parat: Die Saison stärker ausdehnen. Zwar ließ das Wetter im Frühjahr zu wünschen übrig, doch gerade der Herbst – speziell der Oktober und der November – sei eine ideale Reisezeit für das Mittelmeer. Grecotel plant daher die Hotels in diesem Jahr nach hinten raus länger aufzumachen. "Eine Ausweitung der Saison ist essenziell, um Service-Leistung zu erbringen", fasst Vassiliou abschließend zusammen.