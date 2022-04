Infos aus erster Hand: Reisebüros, Veranstalter und Vertreter von Tourismusbüros informieren über die Reiseziele am Persischen Golf.

Die Golfregion zählt zu den dynamischsten Reise-Destinationen der Welt. Was Dubai, Katar & Co zu bieten haben, welche Pläne und Projekte es gibt, für welche Zielgruppen sich die Länder eignen, darüber informiert ein Wissenstag auf dem Counterplace von fvw|TravelTalk.

Am 12. April erfahren Expedientinnen und Expedienten alles über aktuelle Entwicklungen in der Golfregion. Im Fokus steht das touristische Angebot in Dubai nach dem Ende der Weltausstellung vor wenigen Tagen. Daneben beschäftigt sich der Wissenstag mit Katar.Das Scheichtum setzt wie die Nachbar-Emirate verstärkt auf den Tourismus und investiert kräftig in die entsprechende Infrastruktur. Die Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft Ende des Jahres sorgt da für zusätzliche Aufmerksamkeit.: Erste Diskussionsrunde. Thema:Die Fußball-Weltmeisterschaft Ende 2022 rückt das Emirat in den Blickpunkt. Viele neue Hotels und Attraktionen entstehen, und Qatar Airways erweitert die Verbindungen nach Deutschland.30 Expedienten erlebten Ende März beim fvw|TravelTalk Workshop das Land. Im Live-Talk berichten(Reisebüro Click & Fly),(In Travel Solutions),(Power Travel) und(Amondo) sowievon Qatar Tourism in Doha für die deutschsprachigen Märkte zuständig, über ihre Eindrücke, geben Verkaufstipps und zeigen, was Katar von anderen Zielen in der Region unterscheidet.: Zweite Diskussionsrunde. Thema:Gerade erst hat die Expo in Dubai nach sechs Monaten ihre Tore geschlossen. An Attraktivität hat die Destination durch das Ende der Weltausstellung nicht verloren. Schließlich ist Dubai das touristische Zugpferd in der ganzen Golfregion, begeistert seit Jahren mit Top-Hotels sowie einem breiten Freizeit- und Shopping-Angebot.Wie und mit welchen Angeboten sich das Emirat im wachsenden Wettbewerb der Destinationen am Persischen Golf behauptet, ist Thema dieser Talkrunde unter anderem mitvon FTI undvon Asian Dreams Travel sowie einem Vertreter von Dubai Tourism.Das Webinar bietet eine Vielzahl von Informationen zu Dubai. Basics sowie ausgewählte Highlights – von Einreisebestimmungen über Nahverkehr, bis hin zu aktuellen Sehenswürdigkeiten wie dem Riesenrad Ain Dubai oder dem Museum of the Future. Zudem gibt es einen Abstecher in die Wüste und die Bergregion Hatta sowie Aktuelles zum Reisen im Ramadan.