Screenshot FVW Medien

Reisebüro-Inhaber Jochen Volland (großes Bild) war beim Wissenstag ebenso dabei wie Johannes Mehrer (Holiday Extras, kleines Foto oben links), Annika Ledeboer (Ryanair, oben rechts) und Eckhard Mischke (Flughafen Düsseldorf, unten links). Durch die Veranstaltung führte fvw|TravelTalk-Chefredakteur Alexander Krug.

Vergangenes Jahr sorgten Flugausfälle, Verspätungen, lange Wartezeiten an den Airports für Frust bei Kunden und am Counter. In diesem Jahr könnte es besser laufen, so die Einschätzung der Teilnehmer am Wissenstag Airlines und Airports auf dem fvw|TravelTalk Counter Place.

Die Bilder von Kofferbergen und zum Teil mehrerer Hundert Meter langer Warteschlangen vor Check-in-Schaltern und Sicherheitskontrollen vergangenen Som