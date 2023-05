Unter den nordischen Städten zählt Göteborg zu den bei Touristen sehr beliebten. Was die Stadt bietet – auch darum geht es beim Wissenstag am 22. Juni.

Zwei volle Stunden sind am 22. Juni 2023 ganz dem Tourismus im hohen Norden gewidmet: Von 10 bis 12 Uhr können Reisebüros, Reiseveranstalter, Airlines und alle anderen touristischen Anbieter am virtuellen fvw|TravelTalk-Wissenstag Nordische Länder teilnehmen. Die Anmeldung ist kostenfrei und bereits möglich.Die Nachfrage nach den skandinavischen Staaten hat sich erholt – und sie steigt weiter: Die Attraktivität des Nordens bei deutschen Urlaubern ist hoch. Und da die Reisen eher höherpreisig sind, erweisen sich Buchungen auch für Reisebüros als lukrativ.Für unseren Wissenstag auf dem Counter Place am 22. Juni haben wir drei besonders gefragte Ziele ausgewählt, die wir in den Fokus stellen möchten: die "etablierten" Zielgebiete Schweden und Finnland sowie den vielbeachteten "Newcomer" Estland.In der ersten Session von 10 bis 10.35 Uhr verraten Fremdenverkehrschefs persönlich die neuesten Produkte und wichtigsten Trends (nicht allein) zu diesen Destinationen. Welches Land und welche Produkte eignen sich für wen? Wie können Reisebüros in der Beratung und im Verkauf argumentieren? Teilnehmer der Runde sind: Jyrki Oksanen, Deutschland-Direktor bei Visit Finland, Evely Baum-Helmis, Deutschland-Chefin bei Visit Estonia, und Ulrike Dziolloß, Travel Trade Managerin bei Visit Sweden.Anschließend besteht Gelegenheit, tieferes touristisches Fachwissen zu den drei Destinationen zu erwerben, das sich im Verkauf am Counter einsetzen lässt. Konkret bieten wir diese drei Webinare an:10.40 Uhr Webinar Estland11.05 Uhr Webinar Finnland11.30 Uhr Webinar GöteborgGegen 12 Uhr ist der Wissenstag dann beendet.Die Anmeldung für die kostenfreie Teilnahme ist über den Counter Place möglich.