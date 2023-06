FVW Medien

An der Talkrunde am 11. Juli, 11 Uhr, nehmen Sascha Nitsche (Solamento), André Repschinski (TLT Urlaubsreisen) und Kurt Koch (Rita AG) teil.

Der mobile Vertrieb hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Was die einzelnen Vertriebsschienen ausmacht und wo die Mobilen künftig hinwollen, darum geht es im Wissenstag von fvw|TravelTalk am 11. Juli um 11 Uhr.