Ein spezielles Webinar soll Griechenlands Vorzüge im Winter präsentieren.

Griechenland ist nicht nur eine Sommerdestination, sondern bietet auch im Winter eine Reihe von touristischen Möglichkeiten. Am 15. Dezember findet ein entsprechendes Webinar statt.

Zusammen mit dem griechischen Fremdenverkehrsamt lädt der europäische Reiseverband Ectaa Expedientinnen und Expedienten am 15. Dezember (10 bis 11 Uhr) zu einem Webinar in englischer Sprache ein. Das Webinar soll exklusive Winterangebote in Griechenland behandeln.Das Webinar wird von Ectaa-Generalsekretär Eric Drésin moderiert. Angela Tzifa, stellvertretende Direktorin GNTO Benelux, wird einen Vortrag unter dem Titel "Griechenland hat einen Winter" halten.

Weitere Themen und Gastredner:

• "Der Winter auf Kreta, ein unvergessliches, authentisches Erlebnis", Eleni Vougioukalaki, Region Kreta, Direktion für Tourismus, Leiterin der Tourismusabteilung der Regionaleinheit Iraklio.

• "Region Zentralgriechenland, Herz Griechenlands", Marianna Liaskou, Tourismusmanagerin, Region Zentralgriechenland.

• "Bergerlebnisse", Lucas Pratilas, Betreiber von Bergaktivitäten

• "Winteraktivitäten", Regionaleinheit von Evrytania

• Abschließende Bemerkungen von Lysandros Tsilidis, Chef des griechischen Reisebüro-Verbands (Fedhatta).



Anmeldungen für das Webinar erfolgen online