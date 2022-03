Mit der Willy Scharnow-Stiftung können Reiseprofis im April Athen erkunden.

Schnellentschlossene vor: Die Willy Scharnow-Stiftung hat kurzfristig zwei weitere Info-Reisen nach Griechenland und Spanien aufgelegt, für die man sich bis kommende Woche anmelden muss.

Mehr dazu

Vomlautet das Motto "Athen und Attika". Bei der Studienreise können geimpfte und/oder genesene Reiseprofis die griechische Hauptstadt und die attraktiven Badeorte im Umland erkunden. Der Flug startet in Frankfurt, die Teilnehmer werden in Doppelzimmern untergebracht. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 289 Euro. Anmeldeschluss ist am 7. März. Anmeldungen sind hier möglich.Die zweite Info-Reise führt vomin die spanische Region Navarra im Norden des Landes. Sie punktet laut Willy Scharnow mit abwechslungsreicher Natur zwischen den Gipfeln der Pyrenäen und den wüstenähnlichen Formationen der Bardenas Reales, mit Burgen und Klöstern und guter Küche. Geflogen wird ab Frankfurt, bei dieser Reise erfolgt die Unterbringung in Einzelzimmern. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 259 Euro. Anmeldeschluss ist der 10. März. Anmeldungen sind hier möglich.