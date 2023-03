fvw|TravelTalk hat mittlerweile mehr als 30 Reiseführer in der Paxlounge von Paxconnect veröffentlicht. Wie setzen Reiseprofis sie richtig ein? Welche Inhalte bieten Sie? Das werden zwei Webinare auf dem Counter Place beantworten.

Insider-Wissen zu mehr als 30 Destinationen

Seit Juli 2022 können Counter-Profis über die Reiseführer von fvw|TravelTalk in der Paxlounge von Paxconnect mit inspirierenden Insider-Tipps punkten. Durch die Kooperation mit der Bademodemarke Lascana hat zudem jeder Reiseführer einen 15-Prozent-Rabatt-Gutschein für Lascana-Produkte, der von Expedienten sowie Endkunden nutzbar ist.Aber wie wenden Reisebüros die Reiseführer richtig an? Darüber will fvw|TravelTalk amund amauf dem Counter Place Auskunft geben. Hakan Duganci, der Head of Sales bei Paxconnect, und Charlotte Wolf, Digital Sales Managerin bei fvw|TravelTalk, werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern detaillierte Einblicke in das Angebot geben.Opulente Bilder klassischer Sightseeing-Spots treffen auf außergewöhnliche Insider-Tipps für Städtetrips, Fernreisen oder den Badeurlaub in mehr als 30 Destinationen. Wie wäre es etwa mit Australien, Mallorca, dem Oman oder Oslo?Es sind jeweils neun Tipps zum jeweiligen Zielgebiet enthalten: drei zur Kategorie der Klassiker, drei Gastro-Tipps und drei Insider-Tipps. So können Expedientinnen und Expedienten sich selbst aushelfen, wo es einmal an eigener Erfahrung mit dem Zielgebiet mangelt und schon bei der Beratung für Urlaubsstimmung sorgen.Mehr Infos gibt es in den beiden Webinaren auf dem Counter Place von fvw|TravelTalk. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung