So sehen Sieger aus: Die Finalisten von #MyBestBahamasMoment hatten im Dezember eine tolle Zeit auf der Inselgruppe. Nun teilen fünf von ihnen ihre Erfahrungen und Erkenntnisse und geben wertvolle Tipps für das Bahamas-Kundengespräch.

Fünf Inseln, fünf Reisebüros, unzählige gute Tipps für Beratung und Verkauf: Beim Bahamas-Webinar "Counter-Tipps von Expi zu Expi" am 2. Februar gibt es Nutzwert pur – alle Informationen und Inspiration, die man für eine gute Beratung und Buchung benötigt. Jetzt anmelden!

Es war kein gewöhnlicher Fam Trip: Bei #MyBestBahamasMoment waren 20 Reisebüro-Expedienten in fünf Gruppen für mehrere Tage auf sich allein gestellt – den Aufenthalt auf einer der Out Islands mussten sie komplett selbst organisieren. Nun gibt ein Touristikprofi aus jeder Gruppe seine Erfahrungen in einem Webinar an alle interessierten Reiseberaterinnen und -berater weiter.2.2.22 – das Datum kann sich nun wirklich jeder leicht merken: Amberichten fünf Expis von ihren ganz persönlichen Eindrücken, geben Tipps, worauf es bei einer Bahamas-Buchung ankommt, erklären, wie reibungsloses Inselhüpfen und individuelles Reisen innerhalb der Bahamas funktioniert – und natürlich warum die Bahamas auf einer guten Bucketlist nach ganz oben gehören.Lust auf neue Verkaufsargumente für die nächste Bahamas-Reiseberatung? Die Teilnahme am Webinar "Counter-Tipps von Expi zu Expi" wie immer kostenfrei – hier geht's zur Anmeldung