Barut Hotels

Expis kommen auf einer Info-Reise in der Türkei auch im Hotel Lara Barut Collection unter.

Schauinsland lädt Expis im April und Mai zu fünf weiteren Info-Reisen in die Türkei, an die Algarve, nach Mallorca, Tunesien und an die Costa de la Luz ein.

Schauinsland lädt Expis im April und Mai zu fünf weiteren Info-Reisen in die Türkei, an die Algarve, nach Mallorca, Tunesien und an die Costa de la Luz ein. Vom 13. bis 18. April geht es an die Türkische Ägäis und Riviera. Teilnehmende Reisev