Die Experten Sophia Krekel und Andreas Quenstedt diskutieren bei uns über Fachkräftemangel. Sie war früher Vertriebschefin bei Protours und arbeitet heute beim Jobportal Stepstone. Quenstedt ist Geschäftsstellenleiter der Reisebüro-Kooperation Deutscher Reisering.

Diskussionsrunden mit vielen Tipps zu aktuellen Themen sind wichtiger Teil der virtuellen Counter Days. Die erste Runde steht jetzt fest. Es geht um Fachkräftemangel. Mit dabei ist eine Reisebüro-Expertin, die heute bei Stepstone arbeitet.

Mehr dazu

Mehr dazu Update für beliebte Digitalmesse Jetzt kommen die neuen virtuellen Counter Days

Neue Registrierung notwendig

Die Anmeldung läuft bereits und ist unter folgendem Link möglich:

Corona hin, Corona her: Eine Reisebranche wird es auch nach der Pandemie geben. Allerdings: Eine Folge der Pandemie ist, dass sie den Fachkräftemangel verstärkt. Welche Möglichkeiten hat der Counter, um dem Problem zu begegnen?Darüber wollen wir bei den virtuellen Counter Days unter anderem diskutieren. Und zwar erstens mit Andreas Quenstedt – als Geschäftsstellenleiter des Deutschen Reiserings müssen auch er und seine Büros täglich mit dem Problem Fachkräftemangel umgehen und Rezepte dagegen entwickeln.Die zweite Gesprächspartnerin dürfte vielen Touristikern noch aus ihrer aktiven Zeit in der Reisebranche bekannt sein: Sophia Krekel war Leiterin Vertrieb bei der Reisebüro-Kooperation Protours, kennt sich also mit den Sorgen und Nöten des Counters bestens aus. 2021 wechselte sie zu Stepstone, wo sie als Senior Team Managerin Hospitality Solutions arbeitet. Das heißt, dass sie und ihr Team bei dem Jobportal verantwortlich sind für alle Kunden, die im Bereich Hotellerie, Gastronomie und Touristik angesiedelt sind.Einige Aspekte, die uns in der Runde beschäftigen werden:- Wie spreche ich potenzielle Mitarbeiter heute richtig an?- Wo spreche ich sie überhaupt an?- Stichwort Quereinsteiger: Was gilt es dabei zu beachten?Die Runde zum Fachkräftemangel ist am 23. Februar ab 16.00 Uhr geplant. Verpassen Sie nicht ein spannende Runde mit ausgewiesenen Experten zum Fachkräftemangel – mit reichlich Praxistipps und Rezepten gegen das Problem!Die ersten virtuellen Counter Days des Jahres von fvw|TravelTalk sind amgeplant. Neben vielen digitalen Ständen von Destinationen, Veranstaltern, Reedereien, Reisebüro-Organisationen und anderen Leistungsträgern können zahlreiche Webinare besucht werden. Im Counter-TV liefern wir zusätzlich spannende Runden mit interessanten Gesprächspartnern zu wichtigen Themen. Zudem ist ausgiebiges Networking mit den Ausstellern und anderen Messeteilnehmern möglich.Damit alles reibungslos läuft, müssen sich auch die Teilnehmer vergangener virtueller Counter Days kurz auf dem Portal neu registrieren – aus technischen Gründen. Dies hat mit den zahlreichen Neuerungen zu tun, die wir unseren Besuchern bieten.Die Teilnahme an den virtuellen Counter Days ist vollständig gratis – den Besuchern steht das gesamte Programm offen. Verpassen Sie nicht das erste wichtige Event der Reisebranche dieses Jahr!