Der Motivationskick am Morgen: Sabrina Arnold erzählt am 22. Februar, was es heißt, mitten in der Krise ein Reisebüro zu gründen und Anett Herrmann schildert am 23. Februar, wie sie mit der Schließungsverordnung ihres Büros in Dresden umgegangen ist.

Aufstehen und weitermachen: Auf den virtuellen Counter Days am 22. und 23. Februar sprechen wir mit zwei Reisebüros über ihren Mut und ihr Durchhaltevermögen in der Krise. Als Motivationskick am Morgen!