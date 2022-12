Auf den Virtuellen Counter Days nehemn wir einen Absacker mit Thomas Wiedau, Geschäftsführer von Aerticket und Boomerang Reisen.

Was bewegt Thomas Wiedau, Geschäftsführer von Aerticket und von Boomerang Reisen? Wie hat er es geschafft, dort zu sein, wo er jetzt ist? Das und das eine oder andere Anekdötchen erzählt Wiedau am 15. Dezember, 16.15 Uhr, auf den Virtuellen Counter Days.

Hier geht's zur Anmeldung Die virtuellen Counter Days von fvw|TravelTalk finden an zwei Tagen, am 14. und 15. Dezember, statt. Wer bei der Runde dabei sein will und noch nicht registriert ist für die virtuellen Counter Days, kann das nachholen. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung und zum gesamten Programm .

Sein BWL-Studium finanzierte er als Tourguide für Weinkulturreisen. Dadurch konnte er in den Semesterferien mit bis zu 50 Gästen Weingüter weltweit besuchen. Da dürften die Kommilitonen neidisch gewesen sein. Aber Prahlen ist sowieso nicht seine Sache.Der Nebenjob war auch nicht ohne. Mit damals 20 Jahren hatte er unter andrem mit überbuchten Hotels und ausgefallenen Flügen zu kämpfen. Aber er meisterte alles, machte das Unmögliche möglich und war Jahre später Geschäftsführer der Firma. Letztlich sei das eine "Schule fürs Leben" gewesen, hatte Wiedau einmal in einem Tischgespräch mit fvw|TravelTalk-Redakteurin Ira Lanz gesagt.Und vielleicht waren auch das die wichtigen Erfahrungen, die er gemacht hat, um für all die anderen beruflichen Herausforderungen gewappnet zu sein, die in der Touristik auf ihn zukamen.Darüber und über die eine oder andere Anekdote erzählt Thomas Wiedau bei den