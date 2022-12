Kristin Fügmann, Inhaberin des Reisebüros im Leipziger Musikviertel, ist bei dem Talk "Motiviationskick" am 14. Dezember ab 10.05 Uhr dabei und berichtet, wie sie ihre besonderen Abende "Travel Artistry" aufzieht.

Auf etwas ungewöhnliche Art und Weise eine Bindung zum Kunden aufbauen – das hat Kristin Fügmann mit einem ganz neuen Angebot geschafft. Die Inhaberin des Reisebüros im Musikviertel bietet Kunstabende an.





Wie sie dabei vorgeht, erläutert die Unternehmerin bei den Virtuellen Counter Days am 14. Dezember, um 10.05 Uhr, im Talk " Motivationskick am Morgen: Reisebüro-Inhaber*innen erzählen ihre ganz persönliche Erfolgsgeschichte". Dabei soll es unter anderem um Folgendes gehen:

Wie die Stammkunden das Angebot annehmen und warum das auch ein Weg ist, Neukunden ins Reisebüro zu ziehen.

Wie macht Kristin Fügmann die besonderen Kundenabende publik?

Was ist bei der Wahl der Motive wichtig?

Wie ist die Resonanz der Stammkunden auf die neue Idee?

Inwiefern lässt sich über solche Kundenabende Neukunden gewinnen und worauf kommt es beim Marketing an?

Ist es möglich, über solche Kundenabende Buchungen zu generieren? Neben den Talks im Counter TV erwartet die Teilnehmer zahlreiche Webinare und die Möglichkeit, Anbieter direkt an ihren virtuellen Ständen zu kontaktieren. Dazu zählen unter anderem Veranstalter, Hotels, Leistungsträger, Destinationen und Kreuzfahrt-Reedereien aus aller Welt.



Das heißt: Künstler, mit denen die Reisebüro-Inhaberin zusammenarbeitet, leiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, damit sie innerhalb von zwei Stunden ein Bild erstellen. Das Motiv wird vorgegeben. Zuletzt standen etwa Neuseeland und Tansania im Fokus. Die Abende laufen unter der Überschrift "Travel Artistry".

