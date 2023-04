Anex Tours

Ein Fam Trip führt teilnehmende Expis nach Teneriffa.

Die Anex-Vertriebspartner können an Fam Trips in diverse Top-Destinationen teilnehmen. Die Reisen erfolgen von Ende April bis in den Juni hinein.

Die Reisemarken der Anex-Gruppe laden zu sechs erlebnisreichen Fam Trips nach Spanien, Griechenland und Ägypten ein. Das Programm umfasst Hotelerkund