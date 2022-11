250 Reiseverkäuferinnen und -verkäufer treffen sich vom 17. bis 20. November in El Gouna. Am 30. November gibt es eine "Mittendrin"-Sendung zu den ereignisreichen Tagen auf dem Counter Place.

Wenn sich 250 Reiseverkäuferinnen und -verkäufer mit zahlreiche Partnern bei den fvw|TravelTalk Counter Days Live im ägyptischen El Gouna treffen, dann kann es nur ereignisreich werden.



Deshalb wird es am 30. November um 11.00 Uhr eine neue Ausgabe des Videoformats "Mittendrin" auf dem Counter Place geben. Darin gibt es zahlreiche Eindrücke der Destination und einiger Hotels in El Gouna, zudem kommen einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Wort, die von ihrer Zeit in Ägypten berichten.Auch spannend: Die fvw|TravelTalk Youngsters beschäftigen sich vor Ort mit dem Thema Nachhaltigkeit und schildern ihre Eindrücke und Erfahrungen. Wer sich noch nicht kostenlos auf dem Counter Place registriert hat, kann das hier machen.