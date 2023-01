FTI Group

Vitamin-Pakete für den Counter: FTI verschickt einen Booster für das Immunsystem.

Smoothies, Obst und Ingwershots – der Münchner Veranstalter will Reisebüro-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter fit halten. Die Vitamin-Pakete werden an mehr als 1000 Agenturen verschickt.

Smoothies, Obst und Ingwershots – der Münchner Veranstalter will Reisebüro-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter fit halten. Die Vitamin-Pakete werden an mehr als 1000 Agenturen verschickt. "Jetzt bloß nicht krank werden", dürfte das Motto vieler Ex