Lighthouse Home Entertainmen

Verliebt und verlobt – und in Australien wollen Lauren (Miranda Tapsell) und Ned (Gwilym Lee) standesgemäß heiraten.

2019 im Kino, jetzt auf DVD: Die Komödie "Hochzeit Down Under" mit amüsanten Erlebnissen in und eindrucksvollen Bildern von Australien.