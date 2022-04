Singapur lädt ein und bietet spektakuläre Ausblicke, wie hier vom Hotel Marina Bay Sands auf den Botanischen Garten.

Das Angebot für Reisefachleute enthält vergünstigte Flüge, Hotelaufenthalte und ein Aktivitäten-Extra. Buchungen sind bis zum 31. Mai möglich.

Das Angebot des Singapore Tourism Board in Kooperation mit Singapore Airlines und der Sentosa Development Corporation richtet sich an Beschäftigte in Reisebüros und von Veranstaltern und gilt für Reisen bis zum 31. Dezember 2022.

Die Pakete enthalten Flüge mit Singapore Airlines ab Frankfurt und München ab 300 Euro (zuzüglich Steuern und Gebühren), Hotelaufenthalte und eine Aktivität in der Stadt.



Für Übernachtungen gilt das "Drei-für-zwei-Prinzip": Bei zwei gebuchten Nächten in einem der acht teilnehmenden Hotels auf Sentosa übernimmt das Singapore Tourism Board die Kosten für die dritte Übernachtung.



Darüber hinaus können Reiseprofis eine Auswahl an Attraktionen und Erlebnissen kostenfrei testen, darunter eine Yacht-Tour rund um Lazarus Island mit Guide, Mittagessen in ausgewählten Restaurants sowie eine von drei teilnehmenden Attraktionen auf Sentosa. Zur Wahl stehen der Sentosa Fun Pass, Mega Adventure Singapore (Mega-Zip) sowie die Skyline Luge Sentosa.

Die Flugbuchung ist hier möglich, Informationen zu den teilnehmenden Hotels und dem Programm vor Ort stehen hier zur Verfügung.



Mehr dazu

Mehr dazu Für Geimpfte Singapur öffnet die Grenzen wieder

Mehr dazu