Live-Disskussionen mit reichlich Nutzwert-Tipps und Best-Case-Beispielen – auch das sind die virtuellen Counter Days.

Heiße Tipps von Top-Verkäufern, neueste Produktinformationen und völlig neue Möglichkeiten, Networking zu betreiben: Die nächsten virtuellen Counter Days von fvw|TravelTalk kommen – und auf die Teilnehmer wartet so manche Überraschung.

Diesen Termin sollten sich Touristiker schon mal dick im Kalender anstreichen: Am 22. und 23. Februar 2022 steht eine neue Ausgabe der beliebten virtuellen Counter Days bevor. Motto der Ausgabe des fvw|TravelTalk-Events ist diesmal: "Destination & Cruise".Teilnehmer erwartet wieder eine volle Packung Informationen – diesmal kommen aber noch einige Überraschungen on top. Und das Beste ist: Auch diesmal sind die virtuellen Counter Days für Besucher wieder vollkommen kostenfrei.

Dutzende Stände auf der Digitalmesse erwarten die Besucher, darunter von Destinationen, Veranstaltern, Reedereien und Hotelketten. Einige der Partner haben ganze digitale Hallen gebucht. Zudem präsentieren sich viele Leistungsträger in Webinaren. Wer dabei ist und was wann bietet – darüber informieren wir in Kürze detailliert auf allen Kanälen von fvw|TravelTalk.



Sieben Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Frühstück,

Reiseantritt zwischen 20. April 2022 und 20. Dezember 2022.

Bewegtbilder gibt's auch im Counter TV, dem Live-Stream auf der digitalen Messeplattform. Dort präsentieren die Moderatoren, darunter Georg Kern und Bianca Wilkens von fvw|TravelTalk, spannende Talk-Runden zu kontroversen Themen und mit vielen nutzwertigen Tipps für den Vertrieb. Freuen Sie sich auf Diskussionen mit erfahrenen und kreativen Reiseverkäufern sowie Top-Managern der Leistungsträger, etwa zu der Fage, wie hilfreich die Corona-Sicherheitskonzepte der Reedereien wirklich sind.Neues Jahr, neue Ideen! Für die ersten virtuellen Counter Days 2022 hat sich fvw|TravelTalk zudem einige Überraschungen ausgedacht. Das gilt etwa für die ohnehin hohe Nutzerfreundlichkeit unserer Plattform. Sie wurde weiter verbessert: So können die Teilnehmer ihre Visitenkarten nun nicht mehr ausschließlich mit Ausstellern austauschen und mit ihnen (video)-chatten – sondern auch untereinander. Das erlaubt Networking wie im echten Leben, und erhöht nicht zuletzt den Spaßfaktor! Die größte Überraschung ist aber, was fvw|TravelTalk insgesamt mit der Messeplattform vor hat. Nutzwert pur für die gesamte Branche! Mehr dazu verraten wir allerdings erst in Kürze und stellen unsere Pläne außerdem während des Events im Counter-TV vor.Verpassen Sie nicht das erste wichtige Branchen-Event des Jahres! Die Anmeldung läuft bereits und ist unter folgendem Link möglich: https://fvw.connected-events.de/ Selbstverständlich gibt es auch viele tolle Preise zu gewinnen! Und um gleich in die Vollen zu gehen, startet bereits die erste Gewinnaktion mit der Anmeldung: Unter den ersten 1000 Anmeldungen verlosen wir einen Urlaub im Curaçao Marriott Beach Resort:

Ausschlusszeiten müssen akzeptiert werden. Der Aufenthalt ist abhängig von Hotelverfügbarkeiten.



Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei der Verlosung. Wir sehen uns bei den virtuellen Counter Days!