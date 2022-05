Mit unserer Online-Umfrage möchten wir herausfinden, welche Wünsche und Anforderungen die Reiseprofis an die Plattform haben und wie wir sie optimieren können.

Vor wenigen Monaten startete unser Counter Place, auf dem sich Reiseprofis austauschen und in Live-Sessions weiterbilden können. Nun interessiert uns: Wie finden Sie die Plattform und was können wir verbessern? Wir freuen uns, wenn viele Leserinnen und Leser bei der Umfrage mitmachen.

Auf dem Counter Place können Reiseprofis zudem über Messestände den direkten Kontakt zu touristischen Leistungsträgern wie etwa Destinationen, Reiseveranstaltern, Cruise Lines und anderen herstellen sowie aktuelle News von den Anbietern erhalten.



Mit der neuen Plattform möchten wir dem Counter die Möglichkeit geben, sich direkt mit Produktanbietern und Leistungsträgern auszutauschen und sich in zahlreichen Live-Sessions und virtuellen Talks weiterzubilden. Es ist eine Reisemesse und ein Event-Forum zugleich.