Pixabay

Die Suche nach neuen Fam Trips und Roadshows wird dank der Übersicht von fvwITravelTalk leichter.

Counter-Profis, die an Fam Trips, Gewinnspielen, Webinaren oder Events teilnehmen möchten, werden in dieser Übersicht fündig. Neu im Angebot sind unter anderem Fam Trips in ferne Länder und diverse Schiffsbesichtigungen.

Hier ein Fam Trip nach Kreta, dort ein Webinar für Ägypten und dann auch noch die unzähligen Gewinnspiele, da verlieren selbst Reisepro