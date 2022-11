Strahlen zum Abschied: Gruppenfoto am Heck der Aida Perla mit Kapitän Michael Schmidt (hinten links) und General Manager Kai Botschek (hinten rechts).

Erst die Vielfalt von Barbados genießen, dann Island Hopping und Bordleben auf der Aida Perla: Beim Fam Trip von Aida und Barbados Tourism Marketing erhielten 20 Reiseprofis viel Inspiration, Impressionen und Informationen für den Kreuzfahrten-Verkauf.

Hochbetrieb zur Halbzeit: Während die 20 deutschen Reiseprofis auf einem Katamaran von Tiami Cruises die Südwestküste von Barbados entlang schipperten und es sich bei Relaxen, Sonnen, Schnorcheln und Schwimmen mit Schildkröten gut gehen ließen, hatte Mirja Albers allerhand zu tun. Denn die Vertriebsexpertin von Aida Cruises hatte nicht nur Check-in und Kreuzfahrt-Programm "ihrer" Expis an Bord der Aida Perla vorzubereiten.

Landausflüge gewinnen an Bedeutung

Willkommen an Bord der Aida Perla: Kapitän Michael Schmidt begrüßt die Barbados-Touristiker.

Nachhaltigkeit und Manöverkritik

Flüssiggas,

(1) Auf Barbados auf Touren kommen

Spaß im Sattel: Radtour mit Bike Caribbean.

(2) Alternative Aktivitäten

Hilfe, das dreht sich! Anna Hausmanninger beim ersten Töpferversuch.

(3) Zu Wasser und zu Lande

Gruppenbild mit Meerblick: die Fam Trip Crew auf dem Cherry Hill der Nicholas Abbey.

(4) Feuchtes Vergnügen auf St. Vincent

Der Regen wird weggelacht: die Expis auf St. Vincent.

(5) Dominica und ein Blick hinter die Kulissen

Alle mal herschauen! Auf Dominica geht es durch den Dschungel zu den Twin Falls.

(6) Nobler Auftakt, furioses Finale auf St. Lucia

Alles so schön bunt hier. die Aida Perla in Castries auf St. Lucia.

(7) Abschied auf Guadeloupe vom Zuhause auf Zeit

Bye-bye, Aida Perla: Von Guadeloupe geht es mit Air France-KLM via Paris nach Deutschland.

Sondern für Albers stand im Rahmen des gemeinsamen Fam Trip von Aida und Barbados auch ein wichtiges Meeting auf dem Programm: Bevor die Aida Perla ablegte, begrüßte sie mit Kapitän Michael Schmidt und General Manager Kai Botschek Vertreter von Barbados Tourism Marketing sowie Touranbietern der Karibik-Insel an Bord.Deutsche Kreuzfahrt-Reisende, so erfuhren die Bahamas-Touristiker von Albers, sind eine attraktive Klientel für die angelaufenen Inseln: Sie buchten deutlich mehr Landausflüge als US-Amerikaner – und nach der Pandemie habe sich die Quote derer, die Shore Excursions buchten, sogar noch einmal deutlich erhöht. Schnorcheln mit Schildkröten sei auf Barbados besonders gefragt und daher schnell ausgebucht, zudem bestehe Bedarf an noch mehr preisgünstigen Ausflügen.Auf besonderes Interesse der Inseltouristiker stieß das Thema Nachhaltigkeit – "unser größtes Projekt und wichtig für Reisebüros in der Beratung", betonte Albers.Landstrom, Battery Storage und Brennstoffzellen, Recycling und Abfallvermeidung – Umweltoffizier Raul Doicaru hatte einiges über Aidas Nachhaltigkeitsprojekte zu berichten.Albers fasste die Ergebnisse von Kundenbefragungen zu Barbados zusammen: Dass die Guides gleichzeitig Fahrer der Tourbusse sind, werde ebenso kritisch gesehen wie die zu geringen Kapazitäten begehrter Touren. Dafür lobten die Passagiere die herzliche Gastfreundschaft der Bajans, die üppige grüne Landschaft der Insel und das Schnorcheln mit Schildkröten – Pluspunkte, die auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fam Trip nach vier Tagen auf Barbados vergeben würden.Insbesondere waren die Expis jedoch von der Vielfalt der Insel angetan, die so gar nicht dem bloßen "Sun & Beach"-Klischee der Karibik entspricht: Kulinarik und Kolonialarchitektur, Aktivitäten und Ausflüge garantierten für vier Tage ein ausgefülltes Programm. Was die Reiseprofis auf Barbados, an Bord der Aida Perla und auf Landausflügen erlebten, schildert die siebenteilige Reportage-Serie von fvw|TravelTalk. Hier ein kleiner Überblick:Food Tour mit Insider-Tipps in Bridgetown – und dann Offroad-Trip mit dem Quad oder Radtour an der Küste: Unterwegs mit den Bajans Bäumepflanzen bei Walkers Reserve, Inseltouren an der Ostküste – und in einer Töpferei geht es rund: Die andere Seite von Barbados Chillen im Beach Resort, Kosten im Kloster – und ein halber Tag auf dem Wasser, ehe es an Bord der Aida Perla geht: Vor der Halbzeitpause Aufwärmübungen nach dem Paddeln bei Dauerregen auf St. Vincent – und dann bittet Mirja Albers ins Homeoffice: Ruhe nach dem Sturm Feuchtes Vergnügen an den Wasserfällen von Dominica – dann lernen die Expis das Schiff erst richtig kennen: Urwald und Bordleben

Vom Premiumfrühstück bis zur Vollmondparty – und St. Lucia wartet mit einem veritablen Unwetter auf: Champagner und Kokosnüsse

Stadtbummel zum Gewürzmarkt von Guadeloupe – und am Ende der Kreuzfahrt heißt es, Bilanz zu ziehen: Auf Wiedersehen an Bord