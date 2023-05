Eine gute Stunde lang gibt es im Video exklusive Tipps für Chalkidiki und die Sporadeninseln Skiathos, Skopelos und Alonissos – ein Muss für Expis.

Skopelos ist unter anderem ideal für "Mamma Mia"-Fans. Wer Ruhe sucht, der ist auf Alonissos genau richtig und Skiathos-Stadt ist ein Paradies zum Shoppen – im neuen Format "Insider-Tipps für den Counter: Chalkidiki und die Sporaden" gibt es Geheimtipps vom Feinsten von den Griechenland-Experten(Alltours) und(Attika Reisen).Karibische Strände in Griechenland? Die gibt es etwa in Sithonia, dem zweiten Finger der Halbinsel Chalkidiki, verrät Oliver Grosse-Kleimann, Direktor Hoteleinkauf bei Alltours. Im Gepäck hat er auch einige Hoteltipps für die Region, vom edlen Fünf-Sterne-Haus bis hin zum typisch griechischen, familiengeführten Hotel.Alexander Steier aus dem Verkauf von Griechenland-Spezialist Attika Reisen verrät seine persönlichen Geheimtipps für die drei Sporadeninseln Skiathos, Skopelos und Alonissos. So empfiehlt er etwa eine ganz bestimmte Taverne zum Sonnenuntergang auf Skopelos – ein idealer Tipp für den Griechenland-Kunden.Mehr Tricks und Tipps mit Fotos, Videos und Karten gibt es in der ganzen Sendung, die in der Mediathek vom Counter Place abrufbar ist.