Türkische Medien berichten ausgiebig über die Counter Days Live an der türkischen Ägäis. Die Zeitung "Kuşadası Haber" veröffentlichte auf Youtube ein kurzes Interview mit fvwITravelTalk-Chefredakteur Klaus Hildebrandt.

Die auflagenstarke türkische Tageszeitung "Yeniçağ" berichtet, dass fvw|TravelTalk auf Güvercinada (eine Burg in Kuşadası) eine Präsentation durchgeführt hat, an der unter anderem fvw|TravelTalk-Chefredakteur Klaus Hildebrandt, der Vize-Bürgermeister von Kuşadası, Vekili Oğuzhan Turan, und Mitglieder des Stadtrats teilnahmen.



Dem Blatt zufolge seien die Counter Days Live an der türkischen Ägäis "von großer Bedeutung", um die Zahl der deutschen Touristen in der Region zu steigern. Im Rahmen des Programms habe es zahlreiche Gespräche zwischen Vertretern deutscher Reisebüros und türkischen Touristikern gegeben. Abgerundet wurde das Programm durch verschiedene Volkstanzaufführungen. Hildebrandt sprach unter anderem mit der türkischen Zeitung "Kuşadası Haber".



"Yeniçağ" zitiert Songül Göktaş Rosati, Managing Director von Bentour Deutschland: "Die gesamte Ägäisregion und Kuşadası verzeichneten im Januar einen enormen Anstieg bei den deutschen Touristenzahlen. Kuşadası liegt uns sehr am Herzen. Ich kann sagen, dass die Region im Jahr 2023 eine sehr erfolgreiche Tourismussaison erleben wird. Darüber hinaus erwartet Kuşadası in diesem Jahr eine gute Zeit beim Kreuzfahrttourismus."TUI-Managerin Doreen Schwebe sagte, dass die TUI einen deutlichen Anstieg ihrer Urlaubsbuchungen von Deutschland nach Kuşadası sehe. "In Kuşadası herrscht eine sehr freundliche Urlaubsatmosphäre. Der wichtigste Unterschied zu anderen Ferienorten sind die Unterkunftsmöglichkeiten und die Nähe des Stadtzentrums zu den Hotels. In Kuşadası kann man das Hotel verlassen und die Umgebung erkunden", zitiert Yeniçağ Schwebe.Die Regionalzeitung " Aydın Hedef " berichtet, dass Hildebrandt auf den Counter Days ein Pressegespräch geführt hat. "In der vergangenen Saison besuchten gut fünf Millionen deutsche Touristen die Türkei (…) Kuşadası ist der Geburtsort des türkischen Tourismus. Wir sind sehr froh, dieses Event hier veranstalten zu dürfen. Wie überall auf der Welt, gibt es auch in der Türkei Preissteigerungen. Allerdings denke ich, dass die Saison trotz der höheren Preise erfolgreich verlaufen wird", zitiert die Zeitung den Chefredakteur.Der Chef des Hotelverbandes von Kuşadası, Tacettin Özden, stellte fest, dass sich unter den Teilnehmern auch die größten deutschen Reisebüros befinden. "Wir sind sehr stolz und froh, als Gastgeber für dieses Event von FVW Medien agieren zu dürfen. Darüber hinaus möchte ich FVW Medien dafür danken, dass sie die Reisebürovertreter in unsere Region gebracht haben, um Kuşadası bekannter zu machen", so Özden.

Zu den weiteren Zeitungen und Portalen, die über die Counter Days Live berichtet haben, gehören unter anderem "Beyaz Gazete", "Aydın Gazete", "Haber 1" und "Telegram Haber".