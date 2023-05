Gute Stimmung: Die Counter Days Live an der türkischen Ägäis-Küste sind mit einem Welcome-Abend im Korumar Hotel Ephesus gestartet. Bis Samstag erwartet die 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein abwechslungsreiches Programm aus Fortbildung, Ausflügen und Networking.

Counter Days Live an der türkischen Ägäis: Stimmungsvoller Auftakt in der Türkei

1 / 7 Gut 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind an die türkische Ägäis Küste zu den Counter Days Live in der Provinz Izmir gereist. (Foto: Kati Jurischka) 1 von 7 Teilen 2 / 7 Wessen Flieger früh genug kam, konnte noch im Hellen die ersten Bilder schießen und das Hotel genießen. (Foto: Kati Jurischka) 2 von 7 Teilen 3 / 7 Gastgeber der Counter Days Live in Izmir ist das Korumar Hotel Ephesus Beach. (Foto: Kati Jurischka) 3 von 7 Teilen 4 / 7 Beim Welcome-Abend wurden die Gäste mit süßen Cocktails begrüßt. (Foto: Kati Jurischka) 4 von 7 Teilen 5 / 7 Haben ihren Weg aus Lünen in Westfalen an die türkische Ägäis gefunden: Bärbel und Peter Dördelmann vom Westfälischen Reisebüro Lünen. (Foto: Kati Jurischka) 5 von 7 Teilen 6 / 7 Aus dem Süden Deutschlands sind Jessica und Martina Pavic vom Sonnenklar TV Reisebüro Reiselounge Pavic aus München angereist. (Foto: Kati Jurischka) 6 von 7 Teilen 7 / 7 Auch bei den Partnern herrscht am ersten Abend gute Stimmung, sie freuen sich auf die Workshops mit den engagierten Reiseprofis: Celine Schartz (Derpart Reisebüro), Alexander Juretzka (Sun Express), Ibo Degirmenci und Thorsten Rulle (Center Parcs) sowie Andreas Brand (Vtours). (Foto: Kati Jurischka) 7 von 7 Teilen

Şirince am Rand des Aydın-Gebirges und den Badeort Kuşadası .

Aus Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München reisten die Reiseprofis an, um sich in der Türkei die neuesten Infos und frische Tipps für den Reiseverkauf zu holen. Die Partner Barbados, NCL, Bentour, LMX, Center Parcs, Paloma Hotels, Barut Hotels und Condor veranstalten Workshops, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fit für den Sommer zu machen.Der wird für das Zielgebiet Türkei auf jeden Fall erfolgreich. Bei einer Fragerunde mit türkischen Touristikern zum Auftakt des Workshop-Tages sagte etwa Alican Demir, Director Country Marketing der türkische Tourismus-Promotion Agentur TGA, dass die Erwartungen für diesen Sommer sehr hoch seien.Deutschland sei in diesem Jahr dabei, der wichtigste Quellmarkt für die Türkei zu werden. Dies bestätigte auch Alexander Juretzka, Key Account Manager Sun Express: Die Airline sei besser ausgelastet als im Rekordsommer 2019.Als besonders fleißig erwiesen sich die fvw|TravelTalk Youngsters: Zu einem frühen Frühstück trafen die mehr als 20 jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Nachwuchskräfte-Programm von fvw|TravelTalk auf Vivien Heydebreck, Leiterin Franchise der Alltours Reisecenter als YOUNG-Partner der Counter Days Live in diesem Jahr."Ihr seid unsere Zukunft", sagte Heydebreck, "deshalb wollen wir wissen, was euch bewegt." Und tatsächlich ging es in der folgenden Diskussion schnell ans Eingemachte: Von aussagelosen Stellenanzeigen über fehlende Perspektiven bis hin zu mangelnder Flexibilität bei den Arbeitszeiten drückt es die jungen Nachwuchstouristiker noch an einigen Karrierestellen.Neben weiteren Fragerunden zu Themen wie Neukundengewinnung und Social Selling, etwa über Tiktok, erleben die Reisebüros auch umliegende Ausflugsziele wie das Bergorf