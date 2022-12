Markus Orth im Gespräch mit Roman Borch.

LCC-Geschäftsführer sieht eine direkte Verbindung zwischen den Themen Fachkräftemangel, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Die Digitalisierung sei ein Schlüssel zur Lösung des Fachkräftemangels.

Mehr dazu

Mehr dazu Lufthansa City Center Markus Orth verlängert LCC-Vertrag bis 2027

Markus Orth, Geschäftsführer Lufthansa City Center (LCC), nahm ebenfalls am zweiten Teil der Jahrestagung vom Deutschen Reiseverband (DRV) in Marokko teil. Auch er unterhielt sich im Rahmen vom Travelholics-Podcast mit Roman Borch.Orth zufolge stellt das Fachkräftehema die Geschäftsreisebranche vor große Herausforderungen. Mit diesem Thema seien die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit verknüpft. "Einerseits ist das Thema Fachkräftemangel – oder Bedarf an jungen Leuten – ohne das Thema Digitalisierung und auch das Kümmern um Nachhaltigkeit nicht möglich, weil man keine Leute kriegt, um die Themen zu besetzen", sagt Orth, der seit 2019 Vorstandsmitglied des DRV ist. Andererseits sei Digitalisierung ein Schlüssel zur Lösung des Fachkräftemangels.Digitalisierung hat Orth zufolge dazu geführt , dass sich Kunden intensiver online informieren und buchen. Die Pandemie sei, wie in anderen Branchen auch, zu einem Katalysator für die digitale Transformation geworden. Digitalisierung schaffe die Voraussetzung, große Mengen an Daten zu verarbeiten und miteinander zu verknüpfen. Übersetzt heiße das, für jeden Reisebaustein Flug, Bahn, Hotel, Mietwagen diese Informationen zu erfassen und zu markieren.