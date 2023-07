Jetzt ist die zweite Folge von Staffel zwei der Kurz-Podcast-Reihe "Shortcasts" zum Talk Tourismus on air abrufbar. Travelholics-Podcast-Initiator Roman Borch sprach mit Christiane Schwaß über "Power im Vertrieb".

In der heutigen Folge der Travelholics-Shortcast-Serie zum Branchen-Event Talk Tourism befasst sich Podcast-Initiator Roman Borch mit "Power im Vertrieb". Dazu spricht er zehn Minuten lang mit Christiane Schwaß, der Geschäftsführerin des Tech-Anbieters Lohospo, der Gastgeber dabei unterstützt, ihren Vertrieb zu optimieren und sich digital aufzustellen. Beim Talk Tourism gab Lohospo gemeinsam mit Gründern von Neednect Solutions, Juvigo und Sleepero Einblicke in ihre Gründungsgeschichte und lieferte Tipps für all diejenigen, die mit einem neuen Unternehmen durchstarten wollen.



Im Podcast sagt Schwaß unter anderem: "Die größte Herausforderung ist, dass der Markt extrem dynamisch ist. Es kommen immer neue Thematiken auf einen zu. KI ist auch ein ganz zentrales Thema beim Talk Tourism. Meistens sind es erstmal die größeren Gastgeber, die solche Thematiken und Trends aufgreifen, aber es kommt immer auch in den kleinteiligen Bereich und da muss man Augen und Ohren offen halten und bereit sein, diesen Weg mitzugehen."Anlässlich des vom VIR organisierten Branchen-Eventsin München nahm der Podcaster Roman Borch insgesamt elf Episoden der Shortcast-Reihe auf. Die erste Staffel umfasste sechs Folgen. In dieser Woche sollen im 24-Stunden-Zyklus die restlichen fünf Episoden erscheinen.