In Folge fünf der "Shortcasts"-Reihe zum Talk Tourism geht es um die Vorteile von Kooperationen innerhalb der Branche. Der Travelholics-Podcast-Initiator Roman Borch spricht über dieses Thema mit Franziska Albers von Teejit.

Wie kann Zusammenarbeit gemeinwohlorientierte Entwicklungen fördern? Darum geht es in Folge fünf der Travelholics-Shortcast-Serie . Roman Borch, der Travelholics-Initiator, spricht zu diesem Thema mit Franziska Albers vom Software-Entwickler Teejit. Die Podcast-Serie "Shortcasts" von Travelholics wurde im Rahmen des vom VIR organisierten Branchen-Eventsaufgenommen.Franziska Albers hielt während des Talk Tourism einen Workshop zum Thema KI und zeigte, wie die Moderation einer Session durch KI bereits heute auf eindrucksvolle Weise möglich ist. Eine AI-Moderatorin führte die Teilnehmer anhand ihrer Smartphones interaktiv durch einen Workshop und clusterte dabei die Themen, um etwa Gruppen einzuteilen und somit eine Arbeitsmethodik für konkrete Ergebnisse zu erstellen."Jetzt gerade haben wir eine Gesellschaft, in der Konkurrenz eigentlich belohnt wird. Dann zu sagen, ich gehe in eine weitgreifende Kooperation, wird erstmal sozusagen nicht belohnt und kostet vielleicht auch mehr", sagt Albers unter anderem im Podcast. "Zu verstehen, dass das aber ein richtiger Weg ist, um zum Beispiel verschiedenen Krisen entgegenzutreten, da sehe ich ganz starkes Potenzial im Tourismus, weil dieser Ursprung schon da ist."Borch produzierte insgesamt elf Shortcast-Episoden. In dieser Woche sollen sechs Folgen erscheinen, die restlichen fünf Episoden zwischen dem 3. und 7. Juli.