Roman Borch veröffentlicht die zweite Staffel der Travelholics-Kurz-Podcast-Reihe "Shortcasts". In der ersten Folge spricht er mit Nicolas Götz, dem Geschäftsführer des Tech-Anbieters Adigi, über KI im Reisevertrieb.

Travelholics-Shortcasts ist jetzt online hörbar. Podcaster Roman Borch spricht über die Bedeutung von künstlicher Intelligenz im Reisevertrieb. Dazu hat er Nicolas Götz, den KI-Experten und Geschäftsführer des Tech-Anbieters Adigi, zu einem zehnminütigen Talk eingeladen.Unter anderem sagt Götz, durch die Bekanntheit von Chat GPT sinke in den Reisebüros die bislang noch große Angst davor, künstliche Intelligenz einzusetzen. "Man merkt, dass die Awareness dafür steigt. Die Leute sind interessiert und was die Entwicklung beflügelt, ist das Thema Personalmangel. Jeder hat zu wenig Mitarbeiter und schaut, wo er Prozesse automatisieren kann." Bei Adigi wolle man jedoch nicht die gesamte Arbeit der Menschen ersetzen, sondern sie durch den gezielten Einsatz von KI erleichtern. "Wir übergeben an die Expedienten, sobald beim Kunden Unsicherheit herrscht. Wir werden nie 100 Prozent automatisieren können und das wollen wir auch gar nicht. Es wird immer einen Teil geben, ob das 20, 30 oder 40 Prozent sind, wo man Menschen braucht."Roman Borch nahm anlässlich des vom VIR organisierten Branchen-Eventsin München insgesamt elf Episoden der Shortcast-Reihe auf. Die erste Staffel umfasste sechs Folgen. In dieser Woche sollen im 24-Stunden-Zyklus die restlichen fünf Episoden erscheinen.