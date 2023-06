Roman Borch hat die sechste und letzte Folge seiner "Shortcasts"-Reihe zum Talk Tourism veröffentlicht. Der Podcaster hat sich Sven Sterzenbach von der Hochschule München ins Boot geholt. Gemeinsam sprechen sie unter anderem über die Zukunft von Blockchain.

"Hype Cycles und Blockchain-Perspektiven": So heißt die finale Folge des Travelholics-Shortcasts, den Roman Borch im Rahmen des Talk Tourism aufgenommen hat. Zum Abschluss der Kurzpodcast-Reihe spricht Borch mit Sven Sterzenbach von der Hochschule München, der zum insgesamt zweiten Mal zu Gast bei Travelholics ist, über Blockchain, Crypto-Währungen und das Web 3.0. Auch in einer Session des Talk Tourism beleuchtetete Sterzenbach gemeinsam mit Sebastian Beck von ISO Travel Solutions die Zukunftschancen einer Blockhain für den Tourismus.



Den Internet-Hype um das Thema Blockchain erklärt Sterzenbach unter anderem als eine "neue Technologie, der sehr früh sehr viel Potenzial zugesprochen wurde, für die wir mit Crypto auch sehr früh einen Use Case hatten, in den viel Geld reingegangen ist." Der Hype sei mittlerweile geplatzt und die ursprünglichen Versprechen hätten sich nicht materialisiert, "was aber nicht heißt, dass die Technologie nicht dennoch ein Potenzial hat, eine relevante Technologie für die Zukunft zu sein und damit auch gewiss in bestimmten Bereichen unserer Branche hohe Relevanz genießt."Borch produzierte insgesamt elf Shortcast-Episoden.