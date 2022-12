Nach der "Hauptstadttagung" in Berlin im Oktober fand der zweite Teil der Jahrestagung vom Deutschen Reiseverband (DRV) vom 1. bis zum 4. Dezember in Marokko statt. Mehr als 400 TeiInehmer trafen sich an dem aufstrebenden Ort Taghazout, um die Destination kennenzulernen und mit dem "Blick nach vorn" Branchenthemen zu diskutieren. In mehreren Episoden kommen Teilnehmer und Speaker zu Wort, um ihre Sicht auf die "Zukunft der Reisewirtschaft" zu äußern.