Folge drei der Travelholics-Shortcast-Serie befasst sich mit Reisen in Verbindung mit Freiwilligenarbeit. Dazu spricht Podcast-Initiator Roman Borch mit Hartmut Hezel, dem Gründer und CEO des Reiseveranstalters Wayers, der ist unter anderem auf Freiwilligenarbeit sowie Work and Travel spezialisiert ist.Hezel spricht über die Entstehung seines Unternehmens und die Erfahrungen, die Menschen auf den von seinem Veranstalter angebotenen Reisen machen. Im Podcast erklärt er: "Wir haben vor Ort eigene Teams, nutzen eigene Unterkünfte. Die jungen Reisenden engagieren sich vor Ort in sozialen Projekten oder in Wildlife-Projekten." Etwa im afrikanischen Krüger Nationalpark habe der Veranstalter eigene Camps mit Platz für etwa 20 Volontäre, die durch die Reise das Projekt mitfinanzieren würden. "Das Projekt an sich würde ohne die Teilnehmer-Gebühren nicht existieren. Seit mehr als zwölf Jahren existiert das Projekt und der Erfolg gibt uns recht: Wir sind für das ganze Jahr schon ausgebucht."Die Podcast-Serie "Shortcasts" wurde im Rahmen des vom VIR organisierten Branchen-Eventsaufgenommen. Borch produzierte insgesamt elf Shortcast-Episoden. In dieser Woche sollen sechs Folgen erscheinen, die restlichen fünf Episoden zwischen dem 3. und 7. Juli.