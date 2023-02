Der Podcaster Roman Borch sprach mit dem Klimafolgenforscher Andreas Matzarakis.

Wie sich der fortschreitende Klimawandel auf die Reisebranche und das Reiseverhalten von Touristen auswirkt, erklärt der Umweltmeteorologe Andreas Matzarakis im Travelholics-Podcast der Woche.

Wer ist Andreas Matzarakis? Andreas Matzarakis studierte Meteorologie in München und promovierte in Thessaloniki. Er ist Leiter des Zentrums für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Freiburg. Im Fokus seiner Forschungen und Arbeit stehen Human-Biometeorologie, Stadtklimatologie, Klima und Tourismus, Klimafolgenforschung sowie die Entwicklung von Bioklimamodellen.

Zu Gast im Travelholic-Podcast -Studio war der Klimafolgenforscher Andreas Matzarakis (Umweltmeteorologe vom DWD).Auf der DRV-Jahrestagung in Marokko traf ihn der Podcaster Roman Borch kurz nach seinem Vortrag, um mit ihm über die Auswirkungen sehr heißer Temperaturen und Verhaltenstipps, gerade auf Reisen und in Gebiete, wo die Hitzewellen besonders extrem ausfallen, zu reden.Borch wies im Gespräch darauf hin , dass Matzarakis bei der letzten Tagung in Griechenland gesagt haben soll: "Nur Esel und Mitteleuropäer gehen mittags in die Sonne. Alle anderen machen es vernünftig und gehen in den Schatten." Der Klimafolgenforscher erklärte, dass die biologischen Faktoren, die sich auf die Haut auswirken, ganz wichtig seien.Borch und Matzarakis stellten fest, dass es von Jahr zu Jahr immer heißer wird – und Hitzewellen mit ihren verheerenden Folgen gehören leider zur Realität, der sich die Touristiker und Touristen stellen müssen.Mehr dazu im Tavelholics-Podcast der Woche: