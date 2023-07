In der vierten Folge von Staffel zwei der Podcast-Reihe "Shortcasts" zum Talk Tourism gibt es aktuelle Zahlen und Analysen zum Reisemarkt. Der Travelholics-Podcast-Initiator Roman Borch spricht mit Roland Gassner von Travel Data and Analytics.

Die Podcast-Serie "Shortcasts" wurde im Rahmen des vom VIR organisierten Branchen-Event Talk Tourism aufgenommen. Folge vier der zweiten Staffel Travelholics-Shortcast-Serie thematisiert "Zahlen und Analysen zum Reisemarkt". Dazu spricht Podcaster Roman Borch mit Roland Gassner,von Travel Data and Analytics.Besonders die aktuelle Entwicklung der Buchungslage ist aus Gassners Sicht sehr erfreulich. "Die Situation ist so, dass wir seit Beginn des Jahres einen deutlich positiven Anstieg an Buchungen sehen, teilweise schon über dem Niveau vor der Pandemie. Vor allem jetzt in den letzten zwei bis vier Wochen stellen wir fest, dass auch noch ein Stück weit Last-Minute-Bucher kommen, die vielleicht aufgrund der Preisentwicklung im Januar und Februar gezögert haben." Die Urlauber ziehe es in diesem Jahr vor allem in Richtung der Mittelmeer-Destinationen.Anlässlich des vom VIR organisierten Branchen-Eventin München nahm der Podcaster Roman Borch insgesamt elf Episoden der Shortcast-Reihe auf. Die erste Staffel umfasste sechs Folgen. In dieser Woche sollen im 24-Stunden-Zyklus die restlichen fünf Episoden erscheinen.