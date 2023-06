Jetzt ist die zweite Folge der Kurz-Podcast-Reihe "Shortcasts" zum Talk Tourismus on air abrufbar. Travelholics-Podcast-Initiator Roman Borch sprach mit Cornelius Obier und Tobias Klöpf von Project M über die Verzahnung von Inbound- und Outbound-Tourismus.

In der zweiten Folge der Travelholics-Shortcast-Serie zum vom VIR organisierten Branchen-Event Talk Tourism befasst sich Podcast-Initiator Roman Borch mit Inbound- und Outbound-Tourismus. Dazu spricht er neun Minuten lang mit Cornelius Obier und Tobias Klöpf von Project M. Sie waren zuvor Speakerin bei einer Keynote zu genau diesem Thema.



Im Podcast sagen sie unter anderem: "Wir haben angesichts der Gesamtentwicklung im Markt ein Verknappungsthema: Personal wird knapper, ökologische Ressourcen werden knapper und daraus folgen steigende Preise und weniger Angebot." Dadurch differenziere sich die Nachfrage aus in diejenigen, die sich das touristische Produkt noch leisten könnten und in die 30 Prozent, die von dem touristischen Produkt mehr und mehr abgeschnitten seien. Auch in dem von Klöpf und Obier moderierten Panel ging es unter anderem um die Frage, wie mit dieser Spaltung umgegangen werden soll. Das ist unter anderem auch ein Thema in der heutigen Shortcast-Folge.Beim Talk Tourism in München produzierte Borch insgesamt elf Shortcast-Episoden. In der aktuellen Woche sollen sechs Folgen erscheinen, die restlichen fünf Episoden zwischen dem 3. und 7. Juli.