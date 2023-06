In der vierten Folge der Kurz-Podcast-Reihe "Shortcasts" zum Talk Tourism geht es um KI-generierte Inhalte. Der Travelholics-Podcast-Initiator Roman Borch spricht über dieses Thema mit Hans-Josef Vogel von Advant Beiten.

Die Podcast-Serie "Shortcasts" wurde im Rahmen des vom VIR organisierten Branchen-Events Talk Tourism aufgenommen. In Folge vier der Travelholics-Shortcast-Serie geht es um rechtliche Fragen zu künstlicher Intelligenz. Dazu spricht Podcaster Roman Borch mit dem Rechtsanwalt Hans-Josef Vogel der Kanzlei Advant Beiten.



Auch während des Talk Tourism sprach Vogel in einer Talk-Runde über KI im Tourismus und zeigte unterschiedliche Perspektiven und Einsatzmöglichkeiten auf. Unter anderem ging es darum, welche Bedeutung Chat GPT für den Tourismus haben könnte.Im Podcast geht es etwa um einen Vorschlag der EU-Kommission, der künftig die Gesetzgebung im Umgang mit KI vereinfachen soll. Aktuell wird der Vorschlag im Parlament diskutiert, die Umsetzung ist zunächst für 2026 angedacht. "Es ist eine hochinteressante Art der Gesetzgebung, die die Regierung hier versucht", sagt Vogel dazu. Die EU wolle KI-Nutzung unabhängig des generierten Inhalts einheitlich regulieren. "Das heißt, ob nun Medizintechnik über KI läuft, der Zutritt zum Freibad, eine Kreditentscheidung, eine Reisebuchung, ein Review auf einer Review-Seite für Reisen. Die werden alle gleich behandelt. Es kommt letztendlich gar nicht so sehr auf die Inhalte an. Die Idee war, wir machen eine horizontale Regelung. Wir wollen keine Unterschiede haben im Thema, sondern in der Gefährdungsbeurteilung", erklärt er.Borch produzierte insgesamt elf Shortcast-Episoden. In dieser Woche sollen sechs Folgen erscheinen, die restlichen fünf Episoden zwischen dem 3. und 7. Juli.