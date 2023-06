Der Travelholics-Podcaster Roman Borch hat die erste Folge seiner Kurzpodcast-Reihe "Shortcasts" zum Talk Tourismus veröffentlicht. Zu Gast war Kirstine Fratz, Deutschlands erste und einzige Zeitgeistforscherin.

Die erste Folge der Travelholics-Shortcast-Serie zum vom VIR organisierten Branchen-Eventist online. In dieser Folge befasst sich Podcast-Initiator Roman Borch damit, was Zeitgeist ist und wie er mit der Touristik zusammenhängt. Dazu spricht er neun Minuten lang mit Deutschlands erster und einziger Zeitgeistforscherin, Kirstine Fratz. Sie war zuvor Speakerin bei einer Keynote zu genau diesem Thema.Im Podcast sagt Ratz unter anderem: "Zeitgeist und die Tourismus-Branche haben einen ganz großen gemeinsamen Nenner. Bei Zeitgeist geht es darum, sich immer wieder aufs Neue von den herrschenden Bedingungen zu erholen, und zwar in allen Formen und Farben. Das ist auch das Versprechen der Tourismus-Branche – dass man sich von dem Leben, das man lebt, für eine kurze Zeit erholen darf." Die Tourismus-Branche könne sich davon inspirieren lassen, wie Zeitgeist das bewerkstellige und daraus eigene Arbeitsweisen ableiten.In ihrer Keynote erläuterte sie, wie Zeitgeist entsteht und wie er unser Denken, Handeln und Fühlen verändert und gestaltet. Als aktuelles Beispiel für einen veränderten Zeitgeist führte sie die Einstellung zu Arbeit durch die Generation Z an, die eine völlig neue Haltung habe als Generationen zuvor.Beim Talk Tourism in München produzierte Borch insgesamt elf Shortcast-Episoden. In der aktuellen Woche sollen sechs Folgen erscheinen, die restlichen fünf Episoden zwischen dem 3. und 7. Juli.